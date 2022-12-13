Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО

Петер Сийярто рассказал о том, какой позиции Венгрия будет придерживаться на саммите НАТО.

Прямая конфронтация между НАТО и Россией означала бы мировую ядерную войну, поэтому для будапешта неприемлимы предложения, которые могут привести страны к этому решению. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Таким образом чиновник прокомментировал темы и вопросы, которые будут подниматься в рамках саммита Североатлантического военного альянса. Мероприятие состоится летом 2023 года в Вильнюсе.

Для нас основное - чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе по-прежнему четко придерживались принятого ранее решения, что НАТО не является стороной войны в Украине... и что нам надо делать все, чтобы предотвратить возможный прямой конфликт. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто пояснил прессе, что Венгрия будет рассматривать с этой точки зрения каждое предложение в Вильнюсе, поскольку прямое столкновение НАТО и России является неприемлимым итогом.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter