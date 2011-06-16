В Венгрии не удивились процессу в ЕК против закона о защите суверенитета

Гергей Гуйяш прокомментировал решение коллективного Брюсселя в адрес Будапешта.

Будапешт не удивлен тому, что Европейская комиссия запустила процесс против венгерского закона о защите суверенитета. Власти страны считает его политическим, а не юридически обоснованным. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал официальный представитель местного правительства Гергей Гуйяш. Мероприятие транслировалось телеканалом М1.

Против Венгрии возбуждено несколько десятков дел о нарушениях, некоторые из них профессионально обоснованы, но бывают и такие, где закон становится служанкой ЕК, которую потом насилуют, что и случилось в этом случае... Гергей Гуйяш, пресс-секретарь кабмина Венгрии

Напомним, что Еврокомиссия днем ранее сообщила общественности о том, что решила подать в суд на Венгрию из-за ее внутреннего закона "О защите суверенитета".

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya