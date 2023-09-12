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В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами

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Митингующие вышли с требованием перемен и пересмотра итогов выборов президента.

В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами. Об этом сообщает "РИА Новости".

Митинг прошел на одном из больших проспектов Каракаса. Сторонники оппозиции вышли с требованием перемен и пересмотра итогов выборов президента, прошедших 28 июля. По итогам голосования победу одержал нынешний лидер страны Николас Мадуро, что вызвало серию протестов Каракасе между полицией и манифестантами.

Ранее Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, венесуэла, каракас
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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