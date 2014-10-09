Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле

Президент Венесуэлы прокомментировал протесты в стране.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одержим идеей управлять Каракасом, а массовые беспорядки в латиноамериканской стране финансируются также за счёт колумбийского трафика наркотических веществ и властей из Белого дома. Соответствующее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Иностранный политик выступил перед гражданами с балкона дворца главы государства. По мнению политика, та попытка государственного переворота, которую сейчас переживает страна, была спланирована заранее.

Я говорил, что Венесуэла сталкивается с национальной и международной агрессией со стороны мировых держав, теперь оказывается, что Илон Маск одержим идеей завладеть Венесуэлой и управлять ею извне. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro