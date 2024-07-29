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Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

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Будущий президентский срок станет для него третьим подряд.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы республики, прошедших 28 июля. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо.

После обработки 80% бюллетеней Мадуро уверенно лидирует в президентской гонке. За него отдали свой голос 51,2% избирателей. Его конкурент, Эдмундо Гонсалес, набрал 44,2% голосов. Отметим, что Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с 2013 года. Будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Срок его полномочий составит шесть лет.

Ранее мы сообщали, что Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.

Видео: YouTube / EL PAIS

Теги: выборы президента, николас мадуро, президент венесуэлы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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