Власти устраняют последствия взрыва.

В Венесуэле произошел взрыв на предприятии компании PDVSA. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в городе Эль-Техеро штата Монагас. Жители ближайших к месту взрыва районов были эвакуированы.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что взрыв произошёл в результате заговора террористов. По его словам, информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Власти устраняют последствия взрыва.

Ранее мы писали, что власти Венесуэлы не одобрят использование вакцины AstraZeneca.

Видео: Youtube/Adicto Apple, Moderador