В Венесуэле произошел взрыв на предприятии компании PDVSA. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошёл в городе Эль-Техеро штата Монагас. Жители ближайших к месту взрыва районов были эвакуированы.
Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что взрыв произошёл в результате заговора террористов. По его словам, информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Власти устраняют последствия взрыва.
Ранее мы писали, что власти Венесуэлы не одобрят использование вакцины AstraZeneca.
Видео: Youtube/Adicto Apple, Moderador
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