В Венесуэле потушили пожар на НПЗ

Пламя удалось потушить оперативно.

В Венесуэле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на главу профильного нефтяного ведомства Тарек Эль-Айссами. Чиновники уточнили, что инцидент зафиксирован в штате Ансоатеги.

Пожар полностью потушен. Работа предприятия не прерывалось ни на минуту. Тарек Эль-Айссами, министр нефти Венесуэлы

Напомним, что обширное возгорание на НПЗ от компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем 19 сентября после удара молнии. Власти страны выразили признательность оперативным службам, которые смогли взять за небольшое время контроль за пламенем.

Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости