Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"

В Германии оценили постановление, направленное на достижение энергетической безопасности.

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал решение Берлина о переходе под контроль государственного регулятора ФРГ компаний-дочек "Роснефти". Информацией чиновник поделился в ходе пресс-конференции с журналистами. Эксперт отметил, что данное постановление далось властям страны нелегко. Теперь безопасность производства нефтеперерабатывающего завода PCK в городе Шведте, ложится на плечи Германии.

Вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено. Об этом я хотел бы в особенности сказать сотрудникам ПНЗ (PCK Schwedt) и, конечно, государству и региону. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт подчеркнул, что сотрудникам НПЗ не нужно переживать по поводу своего личного или профессионального будущего. Решение Германии, по словам Шольца, является одним из шагов по достижению энергетической безопасности, поставок энергоносителей на территорию страны. Берлин принял важное с инвестиционной точки зрения постановление о будущем трёх восточноевропейских федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт).

Шольц: Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО.

Фото и видео: YouTube / Phoenix