Шольц: Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

В Германии напомнили, что Москва никогда не считала Евросоюз основным политическим игроком на глобальной арене.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО. Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал в ходе выступления перед журналистами. Трансляция мероприятия велась на телеканале Phoenix. Чиновник считает, что Берлину нужно готовиться к тому, что президент Владимир путин в самом обозримом будущем решит противопоставлять Москву Брюсселю и Североатлантическому военному альянсу.

Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и ЕС, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц: Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог необходимо.

Фото и видео: YouTube / Phoenix