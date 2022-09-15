Шольц: Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог необходимо

В Германии не видят, что в РФ изменили отношение к СВО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что российский президент Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу. При этом в Германии все еще важным моментом видят необходимость сохранять диалог с Москвой. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В Берлине добавили, что в ходе общения с Кремлем поняли, что к руководству РФ не пришло понимание того, что "было ошибкой" начинать специальную военную операцию.

Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что во вторник 13 сентября состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского лидера. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.

Шольц ожидает достижения Германией независимости от поставок газа из РФ к концу 2023 года.

Фото и видео: YouTube / phoenix