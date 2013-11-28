Шольц ожидает достижения Германией независимости от поставок газа из РФ к концу 2023 года

Канцер ФРГ рассказал о необходимости развития СПГ-терминалов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что Германия станет полностью независима от поставок газа из России к концу 2023 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе своего выступления, сделанного во время Дня работодателей, празднующегося на территории ФРГ. По мнению главы местного правительства, данную цель поможет властям достичь строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ), которые создаются на побережье Северного моря. По мнению эксперта, эти объемы поставок помогут импортировать топливо.

Я исхожу из того, что Германия к концу следующего года станет полностью независимой от российского газа. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В числе будущих поставщиков голубого топлива для Германии Олаф Шольц назвал Норвегию, США.

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Фото и видео: YouTube / phoenix