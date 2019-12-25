Шольц: поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поставленное Германией Киеву оружие позволяет изменить ситуацию на Донбассе и восточной части Украины. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Яиром Лапидом. По мнению представителя Берлина, страна поставила украинским властям эффективное вооружение, которое в текущих боях играет ключевое значение и имеет решающую роль.
Зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, РСЗО Mars - это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Канцлер ФРГ в очередной раз заявил о том, что Берлин продолжит придерживаться позиции, которую занимал с самого начала специальной военной операции РФ в регионе. Со стороны Германии не будет предприниматься никаких "односторонних шагов" в вопросе поставок оружия. Это решение касается, в том числе, и вопроса отправки танков на Украину.
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