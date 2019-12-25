Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу

Роберт Хабек отрицал угрозу перед публикой, говоря об остановке производства предприятиями.

Вице-канцлер Германии, немецкий министр по вопросам экономики Роберт Хабек возмутил граждан страны отрицанием угроз банкротства местному бизнесу. В ходе своего выступления чиновник сделал ряд противоречащих объявлений об угрозах компаниям из-за энергетического кризиса. Он ответил на вопрос СМИ том, ждут ли в Берлине волны банкротства предприятий.

Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Роберт Хабек не исключил того, что некоторые экономические отрасли в Германии просто остановят на некоторое время свое производство. По мнению чиновника, эта ситуация не является синонимом банкротства. Одна из журналисток отметила, что при прекращении продаж фирмам спустя два месяца будут грозить еще большие убытки в том случае, если они будут тянуть с процедурой банкротства. Вице-канцлер заявил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".

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