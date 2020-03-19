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В Венеции из-за карантина во время пандемии очистилась вода в каналах

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В каналы вернулась рыба и лебеди.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в Венеции из-за карантина во время пандемии очистилась вода в каналах. Об этом сообщают местные жители в Facebook-сообществе VENEZIA PULITA.

По словам местных жителей, в каналы вернулась не только рыба, но и лебеди. В свою очередь в мэрии Венеции информацию об очищении каналов из-за коронавируса опровергли. Отмечается, что вода стала чище из-за того, что прекратилось движение судоходства.

По данным на 17 марта в Италии заразилось коронавирусом более 30 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в США граждане получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса.

Видео:Youtube/Corriere della Sera

Теги: венеция, коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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