В США граждане получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса

Белый дом планирует выделить на выплаты гражданам 500 миллиардов долларов.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что граждане США получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Как оказалось, Белый дом намерен выделить гражданам 500 миллиардов долларов. Помимо выплаты взрослым по тысяче долларов, семьи с детьми получат дополнительно по 500 долларов на каждого ребенка.

Отмечается, что если через три недели пандемия коронавируса не спадет, то американцы получат аналогичные выплаты снова.

Ранее мы сообщали о том, что США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти.