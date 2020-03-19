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В США граждане получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса

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Белый дом планирует выделить на выплаты гражданам 500 миллиардов долларов.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что граждане США получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Как оказалось, Белый дом намерен выделить гражданам 500 миллиардов долларов. Помимо выплаты взрослым по тысяче долларов, семьи с детьми получат дополнительно по 500 долларов на каждого ребенка. 

Отмечается, что если через три недели пандемия коронавируса не спадет, то американцы получат аналогичные выплаты снова.

Ранее мы сообщали о том, что США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти.

Теги: мировые новости, общество, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 21:22

молодцы ,заботятся о гражданнах своей страны

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:30

Им можно. У них станок стоит...

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:31

Пофиг сколько баксов печатать!!!

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