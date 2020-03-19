США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Мухаммеда бин Салмана просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти.

В четверг, 19 марта, стало известно, что в США пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как оказалось, группа из 13 американских сенаторов написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии. Мухаммеда бин Салмана настойчиво попросили отказаться от увеличения добычи нефти.

"Мы призываем королевство играть конструктивную руководящую роль", —сказано в сообщении.

Отметим, что авторы письма являются представителями Республиканской партии, к которой также принадлежит . действующий президент США Дональд Трамп.

Ранее мы сообщали о том, что Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии.

Видео: Youtube/CBS This Morning