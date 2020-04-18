В Великобритании запустили в производство вакцину от коронавируса без клинических испытаний

Об этом сообщили на телеканале Sky News со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде.

В Великобритании на следующей неделе стартует производство вакцины от коронавируса нового типа. При этом она не прошла клинические испытания.

Как рассказал СМИ директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, в ближайшем будущем будет произведен миллион доз такой вакцины к сентябрю и начало ее использование, если она докажет свою эффективность.

В вакцине под названием ChAdOx1 nCoV-19 основа – безобидный вирус шимпанзе с генетической частью кода коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в начале марта ВОЗ включила петербургскую вакцину от коронавируса в список перспективных. Известно, что вакцина состоит из рекомбинантного белока на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2. Отмечается, что это единственная разработка, которая попала в соответствующий список всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что о динамике коронавиуса в Великобритании сообщил доктор Александр Мясников.

Видео: YouTube/стопкоронавирус.рф