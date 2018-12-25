Honda объявила о закрытии единственного завода на территории Великобритании

Предприятие прекратит свою деятельность к 2022 году.

Японский автомобильный концерн Honda объявил о закрытии единственного завода на территории Евросоюза. Предприятие, которое работало в британском Суиндоне, перестанет функционировать к 2022 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова президента компании Такахиро Хатиго.

По словам предпринимателя, причиной закрытия завода является высокая конкуренция в регионе, а также сложности, которые возникли при производстве электромобилей. Хатиго подчеркнул, что это решение напрямую не связано с выходом Великобритании из Евросоюза.

Напомним, завод Honda открылся на территории Суидона в 1989 году. Ежегодно он производил около 160 тысячи автомобилей, в их числе модели Civic. 90 % этих машин экспортировались на рынки Европы и США. Закрытие завода приведет к потере 3,5 тысяч рабочих мест.

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