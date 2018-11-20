Обновленный Nissan Qashqai начали собирать на петербургском заводе

Продажи стартуют через несколько месяцев.

На петербургском заводе начали производит новый Nissan Qashqai, адаптированный под российские дороги. Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном пресс-релизе.

В октябре 2018 на этом же заводе выпустили Nissan X-Trail. Новый Nissan Qashqai будет иметь более современный экстерьер, интерьер и оснащение. В авто есть интеллектуальная система остановки перед препятствиями. Это дает хорошую защиту от столкновения с другими участниками движения.

Для того, чтобы эта модель была адаптирована к российским дорогам, отечественными инженерами была проделана большая работа. Например, данную модель приспособили к российским зимам, улучшили шумоизоляцию и укрепили подвеску.

Продавать обновленные модели Nissan Qashqai начнут уже через несколько месяцев.

Фото и видео: Nissan