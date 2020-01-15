Возбуждено уголовное дело после ДТП на трассе "Кола", в котором погиб ребенок

Мальчик 2019 года рождения скончался на месте аварии.

В Кировском районе Ленинградской области на автодороге "Кола" 25 апреля произошло смертельное ДТП. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 64-летний водитель Nissan Qashqai при перестроении (выполнял опережение справа) совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "МАN" с полуприцепом, под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения автомобиль Nissan Qashqai выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, под управлением 31-летнего мужчины. От удара последний автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель Nissan Qashqai госпитализирован в состоянии средний степени тяжести, водитель Chevrolet Lanos и его пассажирка 1996 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Мальчик 2019 года рождения, который находился на заднем сиденье автомобиля Chevrolet Lanos, от полученных травм скончался на месте ДТП. СО ОМВД России по Кировскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

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