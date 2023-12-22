Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля на Будапештской

По подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний ранее судимый житель Гатчинского района Ленобласти.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Будапештской улице, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около часа ночи в Международный женский день в полицию поступило сообщение о том, что у дома 5, корпус 3 по Будапештской улице горит автомобиль.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что во дворе дома горел автомобиль Chevrolet Lanos. Машина выгорела полностью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

У дома по улице Достоевского 19 марта в 23:00 сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний ранее судимый житель Гатчинского района Ленобласти.

Видео: МВД