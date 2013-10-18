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В результате ДТП на “Коле” в Ленобласти погиб двухлетний ребёнок
Сегодня, 22:39
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kraratau27

В результате ДТП на “Коле” в Ленобласти погиб двухлетний ребёнок

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Ещё трое пострадавших госпитализированы.

В Кировском районе Ленобласти на 80-ом километре трассы "Кола" произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Об этом вечером 25 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. 

В 19:00 водитель Nissan Qashqai при обгоне справа, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем МАN с полуприцепом, который направлялся в попутном направлении. Грузовик откинуло на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Chevrolet Lanos. 

В результате аварии водитель Nissan Qashqai госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водитель Chevrolet Lanos и 25-летний пассажир госпитализированы в тяжёлом состоянии. Также в машине на заднем сидении находился двухлетний ребенок, который в результате полученных травм скончался. 

По факту дорожной аварии проводится доследственнаая проверка.

Пресс-служба ГУ МВД России. 

Ранее мы писали, что  в Петербурге за один день сбили 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария трасса кола, дети, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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