В Петербурге за один день сбили 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика

Дети находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту двух ДТП, которые произошли во вторник, 6 апреля. В обоих случаях пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ.

Первое ДТП произошло около восьми утра, 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы средней степени тяжести, его отвезли в больницу.

Другое ДТП произошло у дома №33 по Пискаревскому проспекту в 16:23. Здесь 26-летний мужчина на Kia Rio не заметил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал. Пострадавшая в больнице, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

В Петербурге в апреле закроются три подразделения МРЭО.

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