В Петербурге в апреле закроются три подразделения МРЭО

Получить услуги по линии Госавтоинспекции можно также на портале госуслуг.

В связи с проводимой оптимизацией деятельности подразделений Госавтоинспекции в Петербурге в апреле предоставлять услуги не будут сразу в нескольких МРЭО. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

С 15 апреля закроется МРЭО на улице Оптиков. С 16 апреля временно перестанет работать МРЭО на улице Мира в Сосновом Бору, а с 12 апреля закроется подразделение и на Кубинской улице.

Получить услуги по линии Госавтоинспекции можно не только в регистрационно-экзаменационном подразделении Петербурга и Ленобласти, но и через Интернет. Для этого нужно заранее оформить заявку на портале госуслуг.

С 1 февраля перестал работать МРЭО на Северном проспекте.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО