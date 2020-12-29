С 1 феврале в МРЭО на Северном проспекте перестанут оказывать госуслуги

Сотрудники подразделения будут перемещены в близлежащий МРЭО ГИБДД.

С 1 февраля 2021 года предоставление государственных услуг в подразделении Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 1 (Северный проспект, д. 7, к. 1, стр. А) будет прекращено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники подразделения будут перемещены в близлежащий МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, расположенный на 3-ем Верхнем переулке, 5, стр. Т. Там будут открыты дополнительные окна для приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции.

Получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении. Список подразделений размещен на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф. Также получить необходимые услуги можно на портале Госуслуг.

В ноябре закрылось МРЭО на Руставелли.

Фото: 2gis.ru