МРЭО № 17 на улице Руставели закроется 20 ноября

Подразделение переедет на Лабораторный проспект.

В пятницу, 20 ноября, в Петербурге прекратит работу подразделение МРЭО ГИБДД №17 на улице Руставели, 46 корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Отмечается, что закрытие филиала Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД связано с оптимизацией деятельности подразделений. Сотрудников данного МРЭО переместят в подразделение на Лабораторном проспекте, 24А. В этом офисе откроют дополнительные два окна приема граждан.

В ГИБДД напомнили, что петербуржцы могут получить госуслуги по линии Госавтоинспекции в любом МРЭО города и Ленобласти, актуальный список филиалов есть на официальном сайте ГИБДД.

Также мы рассказывали, что в Петроградском районе откроется общественное пространство для занятий рукоделием.

Фото: 2gis.ru