В Великобритании выставили на аукцион редкую фарфоровую тарелку. Об этом сообщает Eastern Daily Press.

Отмечается, что выставленную на аукцион тарелку произвели в 1766 году. Ее примерная стоимость может достигать 20 тысяч фунтов стерлингов. Издание пишет, что тарелка пролежала на чердаке более 50 лет и является частью коллекции, которую собирала дизайнер одежды Аннемари Лоббенберг.

На самой тарелке изображен цветок. Его называют примулой ушковидной. На обратной стороне есть надпись: "Чарльз Уорд, 5 июля 1766". Эту тарелку купили в 1968 году вместе с посудой, изготовленной в гончарных мастерских Вустера, Дерби и Стаффордшира. Коллекция будет продана 22 января на аукционе Woolley and Wallis

Фото: woolleyandwallis.co.uk