В Великобритании покажут киноленты российских режиссеров

На фестивале состоится мировая премьера комедии "Холоп" Клима Шипенко.

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что в Великобритании откроется Неделя российского кино. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что неделя российского кино откроется в воскресенье, 1 декабря. Планируется, что на мероприятии покажут 37 кинолент российских режиссеров: фильмы Лунгина, Быкова и Разыкова. Также в рамках фестиваля зрители увидят 18 короткометражек.

Кроме того, на фестивале состоится мировая премьера комедии "Холоп" Клима Шипенко. Киноленту режиссер представит лично. Cтарт кинофестивалю дадут в кинотеатре Odeon Luxe. После киноленты покажут в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже, Оксфорде.

Отмечается, что на фестиваль приедут Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов ид ругие.

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Фото:Odeon Luxe/Facebook, кинопоиск