В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину бронетранспортеры Bulldog

Глава Минобороны Бен Уоллес рассказал о новой военной помощи для ВСУ.

В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину в качестве военной помощи бронетранспортеры Bulldog. Соответствующее заявление в ходе выступления в местной Палате общин парламента Соединенного Королевства сделал министр по обороне Бен Уоллес. Чиновник отметил, что также Лондон планирует передать киевскому режиму дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak. По словам спикера, речь идет о "десчтках тысяч" аппаратах, которые призваны помочь артиллеристам Вооруженных сил Украины, а также работу управляемых ракет семейства GMLRS.

Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены, включая Bulldog. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Напомним, что власти Великобритании помимо анонсированных в конце прошлой недели поставок 14 танков Challenger 2, направит для ВСУ самоходные гаубицы AS-90, около 100 тысячи артиллерийских боеприпасов, а также ракеты средней дальности AIM-120, используемых для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, средства разминирования и наведения мостов. Бен Уоллес подчеркнул законодателям, что Лондон выделит Киеву финансирование на ремонт поврежденной украинской бронированной техники.

В Британии заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета.

Фото и видео: YouTube / Guardian News