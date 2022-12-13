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В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину бронетранспортеры Bulldog

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Глава Минобороны Бен Уоллес рассказал о новой военной помощи для ВСУ.

В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину в качестве военной помощи бронетранспортеры Bulldog. Соответствующее заявление в ходе выступления в местной Палате общин парламента Соединенного Королевства сделал министр по обороне Бен Уоллес. Чиновник отметил, что также Лондон планирует передать киевскому режиму дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak. По словам спикера, речь идет о "десчтках тысяч" аппаратах, которые призваны помочь артиллеристам Вооруженных сил Украины, а также работу управляемых ракет семейства GMLRS.

Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены, включая Bulldog.

Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Напомним, что власти Великобритании помимо анонсированных в конце прошлой недели поставок 14 танков Challenger 2, направит для ВСУ самоходные гаубицы AS-90, около 100 тысячи артиллерийских боеприпасов, а также ракеты средней дальности AIM-120, используемых для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, средства разминирования и наведения мостов. Бен Уоллес подчеркнул законодателям, что Лондон выделит Киеву финансирование на ремонт поврежденной украинской бронированной техники.

В Британии заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: bulldog, бен уоллес, бронетранспортеры, великобритания, военная помощь, всу, минобороны, палата общин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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