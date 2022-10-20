  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
212
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Британии заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета

0 0

Бен Уоллес передал обеспокоенность о произошедшем министру обороны России Сергею Шойгу.

В Великобритании заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета. Соответствующее заявление в ходе выступления в местном парламенте сделал министр по обороне Бен Уоллес. Чиновник отметил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу инцидент, который был зафиксирован 29 сентября над акваторией Черного моря.В Лондоне заметили, что самолет Су-27 выпустил в сторону иностранного борта RC-135 Rivet Joint ракету. 

RC-135 River Joint без вооружения совершал рутинное патрулирование над Черным морем, когда был перехвачен двумя боевыми российскими истребителями. Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью. 

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Минобороны Британии пообещало расследовать сообщения о позитивной дискриминации в ВВС. Свои беспокойства министру Шойгу также выразил местный руководитель Генерального штаба. В официальном письме Бен Уоллес заявил, что самолет не нес вооружения и находился в международном воздушном пространстве. При этом его маршрут был заранее известен.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: бен уоллес, великобритания, минобороны, сергей шойгу, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии