В Британии заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета

Бен Уоллес передал обеспокоенность о произошедшем министру обороны России Сергею Шойгу.

В Великобритании заявили, что истребитель России выпустил ракету в направлении военного самолета. Соответствующее заявление в ходе выступления в местном парламенте сделал министр по обороне Бен Уоллес. Чиновник отметил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу инцидент, который был зафиксирован 29 сентября над акваторией Черного моря.В Лондоне заметили, что самолет Су-27 выпустил в сторону иностранного борта RC-135 Rivet Joint ракету.

RC-135 River Joint без вооружения совершал рутинное патрулирование над Черным морем, когда был перехвачен двумя боевыми российскими истребителями. Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Минобороны Британии пообещало расследовать сообщения о позитивной дискриминации в ВВС. Свои беспокойства министру Шойгу также выразил местный руководитель Генерального штаба. В официальном письме Бен Уоллес заявил, что самолет не нес вооружения и находился в международном воздушном пространстве. При этом его маршрут был заранее известен.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News