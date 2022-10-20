Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотник были обнаружены в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино (Херсонская область), Зеленый Гай, Скельки и Бурчак (Запорожская область). Также российские ПВО сбили вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Терны (ДНР).

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) были перехвачены три снаряда РСЗО "Ольха".

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России танковым резервом отбили атаку ВСУ в Херсонской области.

Видео: Минобороны России