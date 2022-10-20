Минобороны сообщило, что ВС России танковым резервом отбили атаку ВСУ в Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации противника в Херсонской области.

Вооруженные силы России уничтожили более 200 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что боевые подразделения ВСУ вклинились в оборонные ряды, расположенные в районе населенного пункта Суханово Херсонской области. Далее эти силы были разгромлены, а люди бежали. На направлении противник пытался задействовать до трех батальонов, включая танковый.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что командование России применило в бою танковый резерв. При помощи засадных действий ВСУ потерпело поражение, а выжившие бежали с территории. Игорь Конашенков подчеркнул, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

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Фото и видео: Минобороны России