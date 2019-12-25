Парламентарий Великобритании призвал местную власть "похоронить" строительство российского газопровода.

В Великобритании призвали похоронить "Северный поток-2". Об этом журналистам Daily Express рассказал местный парламентарий по имени Дэниел Кавчински. Депутат отметил, что стремление Германии завершить строительство проекта российского газопровода противоречит интересам Европы. Он считает, что это сделает ФРг зависимой от газа из РФ.

Дэниел Кавчински призвал правительство Великобритании присоединиться к США и "похоронить магистраль". Он уверен, что Ангела Меркель вместе со всей администрацией ФРГ предает альянс НАТО, так как помогает России усилить свое влияние за рубежом.

Парламентарий напомнил, что Великобритании удалось выйти из ЕС. В связи с этим фактором страна способна проводить самостоятельную политику, не основываясь на постановлениях Евросоюза.

Посол России заявил о неспособности США остановить "Северный поток – 2".