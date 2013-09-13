Мортон Шиллингфорд напомнил об опасности "Прометея".

В Великобритании предупредили НАТО об опасности российского ЗРК С-500. Местный аналитик Мортон Шиллингфорд объяснил журналистам, что в настоящее время ни одна страна мира не обладает такой противовоздушной системой, которая могла бы приблизиться к российским "Прометеям". Он уверен, что техника не имеет аналогов, поэтому станет значительной угрозой для амбиций Запада и Североатлантического альянса.

Мортон Шиллингфорд напомнил коллегам, что ЗРК С-500 может перехватывать буквально все летательные аппараты. Речь идет как об ударных дронах, так и о баллистических ракетах, спутниках на низкой орбите Земли. Уже сейчас "Прометей" способен сбивать гиперзвуковые ракеты, которых в распоряжении США и НАТО пока что нет.

Эксперт добавил, что когда Москва развернет С-500 "Прометей", Вашингтону придется забыть о любых попытках нападения на РФ. Новейший комплекс ликвидирует угрожающие ракеты еще в воздухе. С-500 способен разрушить аппараты системы GPS, отвечающие в США за наведение вооружения на цель.

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