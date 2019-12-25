В Китае сравнили С-500 с отечественными зенитными ракетными комплексами

Новые разработки для армии КНР не смогли превзойти по своим ТТХ российский "Прометей".

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 значительно превосходит китайские ЗРК. Об этом пишет издание The Paper, перевод материала предоставил проект "ИноСМИ".

Автор публикации Линь Сэнь заявляет, в последние годы в для армии КНР был разработан ряд новых зенитных ракетных систем, однако они не смогли превзойти по своим тактико-техническим характеристикам российский "Прометей".

В Китае разработали <…> HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые отражают последние достижения страны в области ПВО и ПРО. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны. Линь Сэнь, автор The Paper

По его мнению, китайским властям следует задуматься о приобретении этого ЗРК в случае выпуска его экспортной версии.

Напомним, в начале июля текущего года начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков заявил, что система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. По его словам, данное вооружение планируется ввести в строй ВС России в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений.

Фото: Минобороны РФ