СМИ: небо над Москвой будут защищать системы С-500

Первая бригада уже поступила на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ.

Зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" поступили на вооружение 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил России, которая стоит на защите Москвы и Центрального промышленного района. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны государства.

По данным ведомства, первая бригада уже поступила на вооружение армии, вторая будет передана военным только в следующем году. Контракт заключен на несколько лет.

Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны. из сообщения собеседника агентства

Напомним, в середине сентября текущего года российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начале поставок "Прометеев" на вооружение армии РФ. По его словам, государственные испытания новейшей зенитной отечественной ракетной системы были успешно завершены. Серийная поставка С-500 ожидается в 2025 году.

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Фото: Минобороны РФ