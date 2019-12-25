Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию. Об этом рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума. Чиновник уточнил, что государственные испытания новейшей зенитной отечественной ракетной системы "Прометей" уже завершены. Он не стал уточнять, в какой именно конфигурации ЗРС поставляется в Вооруженные силы.
Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава.
Юрий Борисов, вице-премьер РФ
Напомним, что государственные испытания С-500 начались в 2020 году. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко напоминал том, что армия получит первые боевые комплексы уже в 2021 году. Техника будет работать на территории подмосковного объединения ПРО-ПВО. Серийная поставка "Прометеев" ожидается в 2025 году.
СМИ: в России началось серийное изготовление С-500 "Прометей".
Фото: Минобороны России
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