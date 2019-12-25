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Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию
Сегодня, 12:45
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Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию

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"Прометей" будет находиться на службе в Московской области.

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию. Об этом рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума. Чиновник уточнил, что государственные испытания новейшей зенитной отечественной ракетной системы "Прометей" уже завершены. Он не стал уточнять, в какой именно конфигурации ЗРС поставляется в Вооруженные силы.

Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава.

Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Напомним, что государственные испытания С-500 начались в 2020 году. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко напоминал  том, что армия получит первые боевые комплексы уже в 2021 году. Техника будет работать на территории подмосковного объединения ПРО-ПВО. Серийная поставка "Прометеев" ожидается в 2025 году. 

СМИ: в России началось серийное изготовление С-500 "Прометей".

Фото: Минобороны России

Теги: прометей, с-500, юрий борисов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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