"Прометей" будет находиться на службе в Московской области.

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию. Об этом рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума. Чиновник уточнил, что государственные испытания новейшей зенитной отечественной ракетной системы "Прометей" уже завершены. Он не стал уточнять, в какой именно конфигурации ЗРС поставляется в Вооруженные силы.

Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Напомним, что государственные испытания С-500 начались в 2020 году. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко напоминал том, что армия получит первые боевые комплексы уже в 2021 году. Техника будет работать на территории подмосковного объединения ПРО-ПВО. Серийная поставка "Прометеев" ожидается в 2025 году.

СМИ: в России началось серийное изготовление С-500 "Прометей".

Фото: Минобороны России