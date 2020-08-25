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СМИ: в России началось серийное изготовление С-500 "Прометей"
Сегодня, 9:55
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СМИ: в России началось серийное изготовление С-500 "Прометей"

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Системы могут ввести в строй ВКС РФ в 2022 году.

Предприятия концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" ведут серийное зенитно-ракетных систем нового поколения С-500 "Прометей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей", идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы.

из сообщения источника ТАСС

В агентстве подчеркнули, официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Другой источник СМИ заявил, что, сейчас на одном из полигонов в южной части РФ продолжаются испытания "Прометея". Предположительно, они завершатся до конца текущего года.

Напомним, в начале июля текущего года начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков заявил, что система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. По его словам, данное вооружение планируется ввести в строй ВС России в ближайшее время.

Ранее в Китае сравнили С-500 с отечественными зенитными ракетными комплексами.

Фото: Минобороны РФ

Теги: зрс, с-500 прометей, серийное производство оружия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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