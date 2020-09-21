В Великобритании пандемия достигла критической точки

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что в Великобритании пандемия COVID-19 достигла критической точки. Об этом на пресс-конференции заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
По словам Уитти, заболеваемость коронавирусом в Великобритании возвращается к уровню весны. В настоящий момент, эксперты изучают статистику, чтобы понять как взять под контроль распространение вируса.
Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии
Крис Уитти
Отмечается, что распространение коронавируса возобновилось после отмены наиболее строгих мер. Например, в Великобритании заработали компании и учебные заведения.
Известно, что во вторник, 22 сентября, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен выступить с телеобращением к нации.
Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ одобрила испытание лекарственных трав от COVID-19.
Видео: YT / The Sun
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