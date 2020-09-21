В Великобритании пандемия достигла критической точки

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намеревается во вторник выступить с телеобращением к нации.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что в Великобритании пандемия COVID-19 достигла критической точки. Об этом на пресс-конференции заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

По словам Уитти, заболеваемость коронавирусом в Великобритании возвращается к уровню весны. В настоящий момент, эксперты изучают статистику, чтобы понять как взять под контроль распространение вируса.

Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии Крис Уитти

Отмечается, что распространение коронавируса возобновилось после отмены наиболее строгих мер. Например, в Великобритании заработали компании и учебные заведения.

Известно, что во вторник, 22 сентября, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен выступить с телеобращением к нации.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ одобрила испытание лекарственных трав от COVID-19.

Видео: YT / The Sun