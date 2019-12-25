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ВОЗ одобрила испытание лекарственных трав от COVID-19
Сегодня, 11:34
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nastya960

ВОЗ одобрила испытание лекарственных трав от COVID-19

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ВОЗ тестировала напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве лечения COVID-19. Информация опубликована на официальном сайте организации.

ВОЗ тестировала напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. На данный момент напиток используют на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.

ВОЗ одобрила протокол испытаний. Фаза III клинических испытаний будет иметь решающее значение в оценке безопасности и эффективности лекарственного средства.

Аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.

Фото: afro.who.int

Теги: воз, коронавирус, лечебные травы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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