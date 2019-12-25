Испытания новой ПРО прошло на российском полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В Великобритании оценили успешный запуск новой российской противоракеты в Казахстане. В издании The Sun рассказали, что новейшая противоракета российского производства может ликвидировать различные американские мишени, включая космические ракеты. Ранее Минобороны разместило ролик с полигона Сары-Шаган, на котором военные зафиксировали испытательный пуск оружия.

Генерал-майор Сергей Грабчук уточнил, что проведенные тесты новой ПРО прошли успешно. После проведения серии запусков ракета подтвердила заявленные характеристики, а также успешно ликвидировала учебные цели. При этом точность попадания была высокой. Скорость полета боеголовки составил более трех метров в секунду. Данный показатель в четыре раза быстрее обычной пули, выпущенной из автомата Калашникова.

В России успешно испытали новейшую противоракету системы ПРО.

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