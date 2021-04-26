В России успешно испытали новейшую противоракету системы ПРО

В Минобороны сообщили, что условные цели были поражены с высокой точностью.

Воздушно-космические силы России успешно провели испытания новой ракеты системы ПРО. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Сообщается, что испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, испытания прошли успешно. Новое оружие подтвердило заложенные характеристики. Также отмечается грамотная и слаженная работа боевого расчета, действия которого стали результатом поражения условной цели с высокой точностью.

Грабчук отметил, что скорость полета противоракеты составляет более трех километров в секунду, что в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова.

Отметим, что система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее в Арктике построили первую взлетно-посадочную полосу под все типы самолетов.

Видео: Минобороны России