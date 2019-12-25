В Арктике построили первую взлетно-посадочную полосу под все типы самолетов

Длина полосы составляет 3,5 км.

Министерство обороны России заявило об успешном окончании строительства в Арктике взлетно-посадочной полосы под все типы самолетов. Об этом сообщил на заседании коллегии ведомства министр обороны Сергей Шойгу.

Сообщается, что ВПП расположена на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области. Строительство объекта завершили в 2020 году. По словам Шойгу, длина полосы составляет 3,5 километра. Также он отметил, что это первая построенная взлетно-посадочная полоса на этой территории.

В Минобороны также сообщили, что в настоящее время завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова, а в Якутии строят военный городок для Третьей дивизии ПВО.

Ранее в Минобороны России сообщили об окончании испытания ракеты "Циркон" к концу года.

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