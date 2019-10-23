В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

Установлен предполагаемый убийца. Он вез тела.

Британская полиция в промышленной зоне города Грейс обнаружила 39 мертвых тел в прицепе грузовика. Об этом сообщили правоохранительные органы графства Эссекс.

Водителя грузовика задержали по подозрению в массовом убийстве. В преступлении обвиняют 25-летнего уроженца Северной Исландии. По предположению полиции, транспорт прибыл в страну из Болгарии еще 19 октября.

Наше посольство в Лондоне находится в контакте с местными властями и проверяет этот случай прокомментировали в МИД Болгарии

Известно, что среди жертв найдены останки 38 взрослых людей и одного подростка. Их личности устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК выясняет причины загадочной смерти матери с сыном на Шотмана.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2