СК выясняет причины загадочной смерти матери с сыном на Шотмана

Судмедэксперты выясняют, связана ли смерть приезжих с веселящим газом.

Следственный комитет расследует гибель матери и сына, тела которых нашли в квартире по улице Шотмана. Сейчас представители закона не понимают, что именно стало причиной смерти приезжих.

На данный момент известно, что в помещении нашли шарики с веселящим газом. Женщина скончалась в ярко-красном платье, а на мужчине красовался парадный костюм и белая рубашка. Сейчас тела погибших направлены на экспертизу.

Установлено, что жертвам было 41 год и 22 года соответственно. В начале сентября они переехали в Петербург из Владимирской области. Гости снимали квартиру. Спустя месяц местные жители стали жаловаться на странный запах, исходящий из квартиры. На место приехала хозяйка жилплощади, которая и открыла входную дверь. Вместе с соседями она увидела в помещении трупы.

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Фото: Pixabay.com

