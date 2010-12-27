Тела обнаружены в съемной квартире.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что в Веселом поселке нашли мертвыми пенсионерку-мать и ее сына. Тела обнаружены в съемной квартире. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел на улице Шотмана. Тела обнаружила 59-летняя собственница жилища. По ее словам, тела уже начали разлагаться. Известно, что на мужчине был парадный костюм, а на женщине нарядное красное платье. Причины смерти выясняются.

Правоохранители расследуют дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку.

Фото:pixabay