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В Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку
Сегодня, 10:14
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку

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Возбуждено уголовное дело.

Во минувший вторник, 2 октября, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки, которая устраивала эротические съемки для своей малолетней внучки. Об этом сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, 64-летняя женщина привлекла несовершеннолетнюю дочь своего сына к съемкам в порнофильме. Кино для взрослых снимали в одной из квартир на Невском проспекте. Правоохранители полагают, что детскую порнографию изготавливали на продажу. 

Ранее пенсионерку задержали в Краснодаре. Следствие выяснило, что женщина совершала насильственные действия в отношении внучки.

В настоящее время женщина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь.

Фото:pixabay

 

 

 

Теги: криминальные происшествия, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 10:25

Какие раньше были бабушки ! Сейчас пьющие,курящие, наглые ! Конечно есть и хорошие , но мало.

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Аноним
Сегодня 11:02

совсем уже....

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