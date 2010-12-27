В Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку

Возбуждено уголовное дело.

Во минувший вторник, 2 октября, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки, которая устраивала эротические съемки для своей малолетней внучки. Об этом сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, 64-летняя женщина привлекла несовершеннолетнюю дочь своего сына к съемкам в порнофильме. Кино для взрослых снимали в одной из квартир на Невском проспекте. Правоохранители полагают, что детскую порнографию изготавливали на продажу.

Ранее пенсионерку задержали в Краснодаре. Следствие выяснило, что женщина совершала насильственные действия в отношении внучки.

В настоящее время женщина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь.

Фото:pixabay