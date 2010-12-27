В Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку

Во минувший вторник, 2 октября, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки, которая устраивала эротические съемки для своей малолетней внучки. Об этом сообщает "Фонтанка".
По версии следствия, 64-летняя женщина привлекла несовершеннолетнюю дочь своего сына к съемкам в порнофильме. Кино для взрослых снимали в одной из квартир на Невском проспекте. Правоохранители полагают, что детскую порнографию изготавливали на продажу.
Ранее пенсионерку задержали в Краснодаре. Следствие выяснило, что женщина совершала насильственные действия в отношении внучки.
В настоящее время женщина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что в Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 2 )
Какие раньше были бабушки ! Сейчас пьющие,курящие, наглые ! Конечно есть и хорошие , но мало.
совсем уже....