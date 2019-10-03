В Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь

В пятницу, 4 октября, состоится суд над извращенцами.

В Брянской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и унижении несовершеннолетней девочки родителями и их друзьями (группой лиц по предварительному сговору).

В Мглинском районном суде Брянской области в 10 утра 4 октября состоится закрытое судебное заседание над группой лиц, которые надругались над несовершеннолетней школьницей. Среди насильников оба родителя девочки и их друзья. Школьницу унижали, изнасиловали, а отец вдобавок избил ребенка. Девочка смогла вырваться из рук взрослых.

Кроме того, родителей будут судить за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

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Фото и видео: Piter.TV