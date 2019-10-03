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В Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь

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В пятницу, 4 октября, состоится суд над извращенцами.

В Брянской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и унижении несовершеннолетней девочки родителями и их друзьями (группой лиц по предварительному сговору). 

В Мглинском районном суде Брянской области в 10 утра 4 октября состоится закрытое судебное заседание над группой лиц, которые надругались над несовершеннолетней школьницей. Среди насильников оба родителя девочки и их друзья. Школьницу унижали, изнасиловали, а отец вдобавок избил ребенка. Девочка смогла вырваться из рук взрослых. 

Кроме того, родителей будут судить за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

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Фото и видео: Piter.TV

Теги: жесть, насилие в семье, новости брянсква, новости россии, страдают дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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