В Брянске родители с друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю дочь

В Брянской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и унижении несовершеннолетней девочки родителями и их друзьями (группой лиц по предварительному сговору).
В Мглинском районном суде Брянской области в 10 утра 4 октября состоится закрытое судебное заседание над группой лиц, которые надругались над несовершеннолетней школьницей. Среди насильников оба родителя девочки и их друзья. Школьницу унижали, изнасиловали, а отец вдобавок избил ребенка. Девочка смогла вырваться из рук взрослых.
Кроме того, родителей будут судить за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".
Ранее: В Хакасии мать разрешила насиловать педофилу своих маленьких дочерей за деньги
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )