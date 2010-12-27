В Хакасии мать разрешила насиловать педофилу своих маленьких дочерей за деньги

Преступная парочка сейчас под стражей, скоро состоится суд.

В Хакасии завершено расследование уголовного дела о преступном сговоре педофила и матери пострадавших девочек.

По данным следствия, 34-летняя женщина познакомилась с мужчиной 53 лет. Между ними были интимные отношения. В одну из встреч женщина познакомила любовника со своими дочерьми 7 и 8 лет. Мужчина возжелал вступить с девочками в сексуальную связь, о чем сообщил любовнице. Он пообещал женщине денежное вознаграждение, и женщина согласилась отдать дочек в руки насильника.

В период с ноября по декабрь 2012 года путем уговоров, воспользовавшись беспомощным состоянием детей в силу их малолетнего возраста, женщина привела девочек к насильнику в машину. Педофил совершил свои гнусные действия с девочками в присутствии матери, тем самым нарушив нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетних.

Кроме того, в 2017 году мужчина познакомился через социальную сеть "ВКонтакте" с 14-летней девочкой. После переписки он уговорил школьницу прийти на свидание, на котором изнасиловал ее.

Сейчас следствие завершено, собрана убедительная доказательная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила у мужчины сексуальные отклонения в сторону педофилии, которые не исключают вменяемость.

Сегодня ранее: В Ивановской области мать-одиночка задушила своими руками 1,5-месячную дочь.

Фото: Рixabay