В Великобритании археологи нашли останки гигантского ихтиозавра

Длина его составляет 10 метров.

На дне водоема Мидлендсе в Великобритании ученые нашли останки гигантского ихтиозавра, который жил на Земле около 180 млн лет назад. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Отмечается, что длина ихтиозавра составляла 10 метров, а весь черепа – около тонны.

Для подъема окаменелостей специалистам пришлось задействовать спецтехнику. Ученые считают в настоящее время, что ихтиозавр относится к виду Temnodontosaurus trigonodon. Примечательно, что это самый большой скелет когда-либо найденный в Великобритании.

Это поистине беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в британской палеонтологической истории. Дин Ломакс, мировой эксперт по ихтиозаврам из Манчестерского университета

По словам специалиста палеонтолога-реставратора Найджела Ларкина, от ученых потребовали большого мастерства раскопки, а также изъятие грунта хрупких тяжелых окаменелостей.

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