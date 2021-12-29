В Великобритании археологи нашли останки гигантского ихтиозавра

На дне водоема Мидлендсе в Великобритании ученые нашли останки гигантского ихтиозавра, который жил на Земле около 180 млн лет назад. Об этом сообщает портал Daily Mail.
Отмечается, что длина ихтиозавра составляла 10 метров, а весь черепа – около тонны.
Для подъема окаменелостей специалистам пришлось задействовать спецтехнику. Ученые считают в настоящее время, что ихтиозавр относится к виду Temnodontosaurus trigonodon. Примечательно, что это самый большой скелет когда-либо найденный в Великобритании.
Это поистине беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в британской палеонтологической истории.
Дин Ломакс, мировой эксперт по ихтиозаврам из Манчестерского университета
По словам специалиста палеонтолога-реставратора Найджела Ларкина, от ученых потребовали большого мастерства раскопки, а также изъятие грунта хрупких тяжелых окаменелостей.
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Фото: pixabay
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